Телескоп NASA зафиксировал аномально сильный всплеск в рентгеновском диапазоне из далекого пульсара. С момента обнаружения вспышка несколько раз "моргала" - уменьшала и увеличивала яркость. Подробнее об открытии сообщает сайт NASA.

Установленный на МКС телескоп NICER зафиксировал вспышку пульсара находящегося в 11 тысячах световых лет от Земли. За двадцать секунд всплеск произвел столько же энергии, сколько Солнце за 10 дней. Ученые также подготовили ролик, описывающий обнаруженное явление.

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Пульсар SAX J1808.4-3658 вращается вокруг своей оси со скоростью 401 оборот в секунду. Объект имеет звезду-компаньона, на постоянной основе снабжающей его водородом.

В определенных ситуациях газ попадает в центр пульсара, где под действием огромного давления и температуры водород превращается в гелий (подобный процесс называется термоядерной реакцией).

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Процесс рождения инертного газа сопровождается выбросом энергии, который и зафиксировали на МКС.

В конце своего жизненного пути звезды эволюционируют. Объекты среднего размера (как и наше Солнце) в зависимости от массы ядра могут превратиться в белого карлика, пульсар или же черную дыру.

Последние две формы являются объектом пристального внимания ученых. Так ранее в NASA визуализировали черную дыру, а представители Европейского космического агенства и вовсе представили первое ее фото.