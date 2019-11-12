NASA зафиксировало гигантскую вспышку в космосе [ Редактировать ]
Телескоп NASA зафиксировал аномально сильный всплеск в рентгеновском диапазоне из далекого пульсара. С момента обнаружения вспышка несколько раз "моргала" - уменьшала и увеличивала яркость. Подробнее об открытии сообщает сайт NASA.
Установленный на МКС телескоп NICER зафиксировал вспышку пульсара находящегося в 11 тысячах световых лет от Земли. За двадцать секунд всплеск произвел столько же энергии, сколько Солнце за 10 дней. Ученые также подготовили ролик, описывающий обнаруженное явление.
Пульсар SAX J1808.4-3658 вращается вокруг своей оси со скоростью 401 оборот в секунду. Объект имеет звезду-компаньона, на постоянной основе снабжающей его водородом.
В определенных ситуациях газ попадает в центр пульсара, где под действием огромного давления и температуры водород превращается в гелий (подобный процесс называется термоядерной реакцией).
Процесс рождения инертного газа сопровождается выбросом энергии, который и зафиксировали на МКС.
В конце своего жизненного пути звезды эволюционируют. Объекты среднего размера (как и наше Солнце) в зависимости от массы ядра могут превратиться в белого карлика, пульсар или же черную дыру.
Последние две формы являются объектом пристального внимания ученых. Так ранее в NASA визуализировали черную дыру, а представители Европейского космического агенства и вовсе представили первое ее фото.
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