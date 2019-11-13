Приметы на 14 ноября: что категорически запрещено [ Редактировать ]
14 ноября православные всего мира почитают память бессребреников Кузьмы и Демьяна. Святым Кузьме и Демьяну принято молятся об исцелении от душевных и телесных болезней.
В этот день принято почитать всех умерших и молится об их благоустройстве. Стоит также обратить внимание на свое здоровье и знаки судьбы.
Приметы на 14 ноября:
1. Если день теплый, то зима будет суровой.
2. Выпал снег - жди весной половодья.
3. Если на улице грязь, то все лето продержится теплая погода.
4. Если уронили ключи возле дома - ждите беды.
5. Съели помидор - жизнь будет сладкой.
Также смотрите, главные приметы. А также народные приметы на ноябрь 2019.
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