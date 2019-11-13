14 ноября православные всего мира почитают память бессребреников Кузьмы и Демьяна. Святым Кузьме и Демьяну принято молятся об исцелении от душевных и телесных болезней.

В этот день принято почитать всех умерших и молится об их благоустройстве. Стоит также обратить внимание на свое здоровье и знаки судьбы.

Приметы на 14 ноября:

1. Если день теплый, то зима будет суровой.

2. Выпал снег - жди весной половодья.

3. Если на улице грязь, то все лето продержится теплая погода.

4. Если уронили ключи возле дома - ждите беды.

5. Съели помидор - жизнь будет сладкой.

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