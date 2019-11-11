Народные приметы на ноябрь 2019 [ Редактировать ]
На протяжении многих лет люди тщательно наблюдали за происходящим, в результате чего сложилось множество примет и суеверий на ноябрь. Узнайте о них, чтобы не упустить самые важные знаки судьбы.
Народные приметы на ноябрь:
- В ноябре первый прочный снег выпадает за ночь.
- Если на Казанскую (4 ноября) небо заплачет, то следом за дождем зима придет.
- Если день 4 ноября будет ненастным, то скоро придет зима.
- Снег или град 5 ноября предвещает, что с Матрены зима на ноги станет.
- Если ноябрь ясен и стоит сухая погода, то будет он опасен для урожая будущего года.
- Ясная безоблачная погода в ноябре - признак скорого понижения температуры.
- Оттепель 8 ноября обещает теплую зиму и весну.
- Дмитриев день (8 ноября) на снегу говорит о поздней весне.
- В ноябре с утра может зарядить дождь, а к вечеру - сугробами снег лежать.
- Комары в ноябре - признак мягкой зимы.
- Продолжительные и сильные похолодания в ноябре - к суровой зиме.
- В ноябре тепло - морозу не указ.
- Если снег ляжет на сырую землю и не растает, то весной рано и дружно зацветут подснежники.
- Если грибов уродилось мало - зима будет снежная и суровая.
- Кто в ноябре не зябнет, тот и в декабре (январе) не замерзнет.
Народный календарь примет на ноябрь:
16 ноября. Анна Холодная:
- Анна без снега - не жди хлеба.
- Анна холодная - осень голодная.
- Облака низко плывут - к сильной стуже.
21 ноября Михайлов день:
- Если будет иней - ждать больших снегов.
- Если Михайлов день начинается с тумана - готовься к оттепели.
26 ноября Златоуст:
- Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту - вьюги да метели - и дает им наказ оттепели унять.
- На Златоуста все поле пусто.
29 ноября Матвеев день:
- На Матвея зима потеет: в белой шубе явилась, на ноябрь понадеялась.
- На Матвея земля преет
- Если в этот день дули буйные ветры, то вьюги и метели должны были продолжаться до Николы Зимнего (19 декабря).
- Если облака идут низко - к стуже.
Напомним, что синоптики шокировали резкой сменой прогноза погоды.
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