На протяжении многих лет люди тщательно наблюдали за происходящим, в результате чего сложилось множество примет и суеверий на ноябрь. Узнайте о них, чтобы не упустить самые важные знаки судьбы.

Народные приметы на ноябрь:

В ноябре первый прочный снег выпадает за ночь.

Если на Казанскую (4 ноября) небо заплачет, то следом за дождем зима придет.

Если день 4 ноября будет ненастным, то скоро придет зима.

Снег или град 5 ноября предвещает, что с Матрены зима на ноги станет.

Если ноябрь ясен и стоит сухая погода, то будет он опасен для урожая будущего года.

Ясная безоблачная погода в ноябре - признак скорого понижения температуры.

Оттепель 8 ноября обещает теплую зиму и весну.

Дмитриев день (8 ноября) на снегу говорит о поздней весне.

В ноябре с утра может зарядить дождь, а к вечеру - сугробами снег лежать.

Комары в ноябре - признак мягкой зимы.

Продолжительные и сильные похолодания в ноябре - к суровой зиме.

В ноябре тепло - морозу не указ.

Если снег ляжет на сырую землю и не растает, то весной рано и дружно зацветут подснежники.

Если грибов уродилось мало - зима будет снеж­ная и суровая.

Кто в ноябре не зябнет, тот и в декабре (январе) не замерзнет.

Народный календарь примет на ноябрь:​

16 ноября. Анна Холодная:

Анна без снега - не жди хлеба.

Анна холодная - осень голодная.

Облака низко плывут - к сильной стуже.

21 ноября Михайлов день:

Если будет иней - ждать больших снегов.

Если Михайлов день начинается с тумана - готовься к оттепели.

26 ноября Златоуст:

Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту - вьюги да метели - и дает им наказ оттепели унять.

На Златоуста все поле пусто.

29 ноября Матвеев день:

На Матвея зима потеет: в белой шубе явилась, на ноябрь понадеялась.

На Матвея земля преет

Если в этот день дули буйные ветры, то вьюги и метели должны были продолжаться до Николы Зимнего (19 декабря).

Если облака идут низко - к стуже.

Напомним, что синоптики шокировали резкой сменой прогноза погоды.