В четверг, 14 ноября, стало известно, что президент США Дональд Трамп опубликует стенограмму апрельского разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "Голос Америки".

Судя по свидетельствам в Конгрессе, во время этой беседы Трамп попросил Зеленского инициировать расследование в отношении Джо Байдена, своего потенциального конкурента на выборах в 2020 году, и его сына Хантера, тогда - связанного с крупным украинским бизнесом.

Оппоненты президента США обвиняют его в намеренном удержании военной помощи Украине, в размере почти 400 миллионов долларов, с целью сперва добиться от украинского руководства помощи в сборе компромата на политических конкурентов Трампа.

Ранее мы писали о том, что Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа.