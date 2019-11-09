Импичмент президента США Дональда Трампа планируют завершить расследовать в Конгрессе до Рождества, 25 декабря. Об этом сообщает The Hill.

Демократы Палаты представителей Конгресса США перешли ко второму этапу расследования - обоснование необходимости импичмента американской общественности.

"Палата должна установить для себя цель решения этого вопроса в комитете по разведке и иностранным делам и надзору, а также в Судебном комитете к Рождеству. Это жесткий график. Но это выполнимый график, учитывая, где мы находимся и всю работу, которая была проделана до сих пор", - сообщил член комитета разведки Палаты представителей США Денни Хек.

После завершения расследования в Конгрессе, вопрос импичмента Трампа будет рассматриваться в Сенате. В Палате представителей планируют, чтобы Сенат начал рассмотрение импичмента с начала 2020 года.

Ранее сообщалось, Трамп готов опубликовать еще одну стенограмму разговора с Зеленским.