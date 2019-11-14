Топливо в Украине: как изменились цены 14 ноября [ Редактировать ]
В четверг, 14 ноября, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
По состоянию на вечер пятницы, средние цены на горючее по Украине следующие:
Так, в этот день цена на бензин А-95 премиум составляет 29,99 гривен за литр, бензин А-95 - 28,74 гривен за литр, бензин А-92 продается по цене 27,70 гривен за литр. Дизельное топливо стоит 28,18 гривен за литр, а газ - 11,49 гривен.
Раньше сообщалось о том, что Беларусь возобновила поставки бензина в Украину. Также сообщалось, что Украина будет платить больше за бензин из Беларуси.
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