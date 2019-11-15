Євросоюз занепокоєний збільшенням частоти російських так званих "гумконвоїв" на окупований Донбас, - про це йдеться у заяві ЄС щодо продовження агресії Росії проти України. Її оприлюднили на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні.

В ЄС також додали, що досі не помітили жодних доказів того, що ці вантажі суттєво допомагають людям. І нагадали - гуманітарна допомога має надходити через міжнародний механізм, а не через дірки у кордоні.

У четвер на окуповану частину Донбасу заїхав черговий незаконний російський конвой у складі 14 фур. Він 89 за ліком.