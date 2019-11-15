У МОЗ відзвітували про наявність вакцин від смертельних хвороб [ Редактировать ]
Вакцинами та сироватками від дифтерії українські лікарні забезпечені повністю, - про це під час виступу у Раді заявила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
Вона також підтвердила, що у лікарнях залишається невелика кількість доз протидифтерійної сироватки, однак проблеми в цьому не бачить - адже її застосовують лише у підтверджених випадках захворювання, а таких в Україні одиниці.
Вакцинуватися ж від дифтерії можна безкоштовно, у свого лікаря.
Поділилися в МОЗ і планами на наступний рік. За словами Скалецької, з 2020 року збираються запровадити страхову медицину, нині готують законодавчу базу.
"Я думаю, що наступного року будуть запропоновані для обговорення в, тому числі парламентарями, з медичною громадскістю України загалом, модель та, котра може бути додатковою до програми медичних гарантій - для того, щоб покрити вся потреби, які на сьогодні виникають у громадян, підвищення їх очікувань. Я думаю, що цей законопроект може бути прийнятий і розглянутий для того, щоб ми в пілотному режимі могли запустити страхову систему", - зазначила Зоряна Скалецька, міністр охорони здоров'я України.
по теме
Чи загрожує Україні епідемія дифтерії
Як зупинити інфекцію? Та чому в країні знову замало протидифтерійної сироватки?
Ужгород і досі залишається без сироватки проти дифтерії
В Міністерстві охорони здоров'я пообіцяли перерозподілити медпрепарати і доправити в Ужгород 20 флаконів, проте ще досі нічого не передали
З Ярослава Дубневича зняли депутатську недоторканість
Верховна Рада зняла недоторканість з депутата Ярослава Дубневича і дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності
На Тернопільщині зафіксували новий випадок захворювання на дифтерію
За даними МОЗ, у 2017 році пацієнт зробив щеплення, втім, від хвороби це не вберегло
На Волині у дворічної дитини виявили небезпечне захворювання
Паралітичний поліомієліт - востаннє цю недугу фіксували в Україні два роки тому. Цього разу, причина - відмова батьків від щеплення