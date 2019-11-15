Вакцинами та сироватками від дифтерії українські лікарні забезпечені повністю, - про це під час виступу у Раді заявила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Вона також підтвердила, що у лікарнях залишається невелика кількість доз протидифтерійної сироватки, однак проблеми в цьому не бачить - адже її застосовують лише у підтверджених випадках захворювання, а таких в Україні одиниці.

Вакцинуватися ж від дифтерії можна безкоштовно, у свого лікаря.

Поділилися в МОЗ і планами на наступний рік. За словами Скалецької, з 2020 року збираються запровадити страхову медицину, нині готують законодавчу базу.

"Я думаю, що наступного року будуть запропоновані для обговорення в, тому числі парламентарями, з медичною громадскістю України загалом, модель та, котра може бути додатковою до програми медичних гарантій - для того, щоб покрити вся потреби, які на сьогодні виникають у громадян, підвищення їх очікувань. Я думаю, що цей законопроект може бути прийнятий і розглянутий для того, щоб ми в пілотному режимі могли запустити страхову систему", - зазначила Зоряна Скалецька, міністр охорони здоров'я України.