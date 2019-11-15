Кабмин назначил нового главу "Укравтодора" [ Редактировать ]
В пятницу, 15 ноября, Кабинет министров Украины назначил нового главу "Укравтодора". Им стал Александр Кубраков. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
Так, во время сегодняшнего заседания правительство приняло решение о назначении новым руководителем "Укравтодора" народного депутата Александра Кубракова. Новый глава "Укравтодора" приступит к выполнению обязанностей уже завтра, 16 ноября.
"Первоочередной задачей "Укравтодора" Кубраков назвал полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК "Автомобильные дороги Украины". Будущий председатель "Укравтодора" также планирует сделать ревизию подготовки к зимнему сезону и подготовить планы восстановления дорог на 2020 год", - рассказали в Кабмине.
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