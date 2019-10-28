Кабмин назначил пятерых глав ОГА [ Редактировать ]
В понедельник, 28 октября, Кабинет Министров Украины принял важное кадровое решение. Об этом сообщает "Правительственный портал".
"В частности, Правительство назначило Биденко Артема Игоревича государственным секретарем Министерства культуры, молодежи и спорта. Также принято решение о временном возложении исполнения обязанностей Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины на Хорева Михаила Юрьевича", - говорится в сообщении.
Кроме этого, Правительство согласовало назначение председателями ОГА:
Волынской - Погуляйко Юрия Михайловича;
Полтавской - Синегубова Олега Васильевича;
Сумской - Пащенко Инну Алексеевну;
Хмельницкой - Габинета Дмитрия Анатольевича;
Черновицкой - Осачука Сергея Дмитриевича.
Раньше сообщалось о том, что Гончарук отправился на Донбасс. А также Гончарук заявил об угрозе отключения тепла.
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