В США, расстреляли целую семью в одном из домов Сан Диего.Об этом сообщает The San Diego Union-Tribune.

В результате трагедии погибло пять членов семьи, трое из них оказались дети. Отмечается, что 5-летнего мальчика, 29-летнюю женщину и 31-летнего мужчину нашли мертвыми внутри дома.

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Двух мальчиков доставили в больницу, но спасти их не удалось. Подозревают, что стрелял один из погибших членов семьи. Полиция не уточнила, кто именно, сославшись на то, что расследование еще продолжается.