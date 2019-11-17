В США зверски расправились с целой семьей [ Редактировать ]
В США, расстреляли целую семью в одном из домов Сан Диего.Об этом сообщает The San Diego Union-Tribune.
В результате трагедии погибло пять членов семьи, трое из них оказались дети. Отмечается, что 5-летнего мальчика, 29-летнюю женщину и 31-летнего мужчину нашли мертвыми внутри дома.
Двух мальчиков доставили в больницу, но спасти их не удалось. Подозревают, что стрелял один из погибших членов семьи. Полиция не уточнила, кто именно, сославшись на то, что расследование еще продолжается.
Ранее сообщалось, что на футбольном поле прогремела стрельба.
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