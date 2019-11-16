В Нью-Джерси (США) случилось происшествие. Так, на школьном футбольном поле произошла стрельба. В результате инцидента пострадали два человека. Об этом сообщает телеканал NBC.

Так, происшествие случилось во время футбольного матча школьных команд в городе Плезантвилл. Стрельба началась на трибунах болельщиков, когда команда местной школы начала проигрывать. Игра была приостановлена, а спортсмены и болельщики покинули стадион.

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В результате стрельбы пострадали как минимум два человека. Один из пострадавших - ребенок в возрасте от 10 до 14 лет. Сейчас о степени ранений и состоянии пострадавших неизвестно. Все раненые были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии произошла жуткая стрельба, а также в Киеве мужчина расстрелял сотрудников банка.