16 ноября, в киевском общежитии прогремел жуткий взрыв. Начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко рассказал подробности. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Крищенко сообщил, что взрыв произошел на втором этаже общежития. Это помещение было оборудовано как хостел. В результате взрыва погибло двое людей.

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"Предварительно, взрыв гранаты. Взрывотехники все осмотрели, других предметов нет. Работает следственно-оперативная группа. Уголовное производство будет нарушено по статье об умышленном убийстве. Лица установлены. Эти люди работали в городе Киев - один охранник, другой на стройке работал", - сообщил Крищенко.

Ранее сообщалось о том, что в киевском общежитии взорвалась граната.