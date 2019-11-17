Взрыв в киевском общежитии: появились подробности [ Редактировать ]
16 ноября, в киевском общежитии прогремел жуткий взрыв. Начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко рассказал подробности. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Крищенко сообщил, что взрыв произошел на втором этаже общежития. Это помещение было оборудовано как хостел. В результате взрыва погибло двое людей.
"Предварительно, взрыв гранаты. Взрывотехники все осмотрели, других предметов нет. Работает следственно-оперативная группа. Уголовное производство будет нарушено по статье об умышленном убийстве. Лица установлены. Эти люди работали в городе Киев - один охранник, другой на стройке работал", - сообщил Крищенко.
Ранее сообщалось о том, что в киевском общежитии взорвалась граната.
по теме
Из аэропорта "Киев" начали эвакуировать людей: что случилось
Эвакуацию объясняют "чрезвычайной ситуацией"
В подвальном помещении нашли окровавленный труп
В пятницу, 15 ноября, в Киеве на улице Василия Липковского, 37а нашли жуткую находку
В Киеве пьяная компания устроила жуткое ДТП
В результате аварии медики с различными травмами госпитализировали одного человека
Сорвала цепочку: в школе нагло ограбили 6-летнего ребенка
В Киеве в одной из школ, которая расположена на Гната Юры, произошло ЧП
В Киеве банда сожгла магазин
В четверг, 14 ноября, на улице Амвросия Бучмы трое неизвестных сожгли один из сетевых магазинов