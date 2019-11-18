Після зіткнень анархістів з поліцією у Греції затримано понад 40 людей. У сутички переросла демонстрація до річниці студентського повстання 1973 року. Постраждали двоє поліцейських, місцева журналістка та 20-річна дівчина.

Заарештованих звинувачують у насиллі та спробах пронести на захід пляшки із займистою сумішшю. Затримання відбулися під час акцій в Афінах, Салоніках та Патрах. У столиці на демонстрацію вийшло понад 20 тисяч людей - невдоволених нинішньою політикою влади.