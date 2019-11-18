В Афінах демонстрація до річниці студентського повстання переросла у сутички [ Редактировать ]
Після зіткнень анархістів з поліцією у Греції затримано понад 40 людей. У сутички переросла демонстрація до річниці студентського повстання 1973 року. Постраждали двоє поліцейських, місцева журналістка та 20-річна дівчина.
Заарештованих звинувачують у насиллі та спробах пронести на захід пляшки із займистою сумішшю. Затримання відбулися під час акцій в Афінах, Салоніках та Патрах. У столиці на демонстрацію вийшло понад 20 тисяч людей - невдоволених нинішньою політикою влади.
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