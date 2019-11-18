Какой знак зодиака самый нервный [ Редактировать ]
Под влиянием нервозности многие люди способны на необдуманные поступки. С таким человеком очень трудно достичь компромисса и общего решения. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый импульсивный в своих действиях.
Итак, на первом месте оказался Овен. Представители этого знака зодиака очень импульсивные. Они привыкли все прямо говорить в лицо. Овнов очень легко вывести из себя, зачастую они никак не могут совладать над эмоциями и начинают скандалить.
Все их действия спонтанные и непредсказуемые. Однако, с Овнами не соскучишься, ведь никогда не знаешь, что от них ожидать.
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