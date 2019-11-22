Кабмин уволил руководителя Госэнергоэффективности [ Редактировать ]
В Кабинете министров Украины уволил главу Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергея Савчука. Об этом сообщается на Правительственном портале.
Савчук был уволен со своей должности по согласию сторон.
"Уволить Савчука Сергея Дмитриевича с должности председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины по согласию сторон (пункт 3 части первой статьи 83 закона Украины "О государственной службе")", - говорится в распоряжении.
Савчук возглавлял Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению с 20 августа 2014 года.
Ранее мы писали о том, что Зеленский уволил члена НКРЭКУ.
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