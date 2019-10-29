Во вторник, 29 октября, президент Владимир Зеленский уволил Евгения Маглеваного с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом говорится в указе президента.

Члены Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Александр Формагей и Евгений Маглеваный решили выйти из состава комиссии.

Формагей пояснил, что поскольку после их отставки кворум будет потерян, на заседании регулятора могут временно назначить членов комиссии на 3 месяца.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил главу Луганской ОГА, а также навестил добровольцев в Золотом.