Зеленский уволил члена НКРЭКУ [ Редактировать ]
Во вторник, 29 октября, президент Владимир Зеленский уволил Евгения Маглеваного с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом говорится в указе президента.
Члены Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Александр Формагей и Евгений Маглеваный решили выйти из состава комиссии.
Формагей пояснил, что поскольку после их отставки кворум будет потерян, на заседании регулятора могут временно назначить членов комиссии на 3 месяца.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил главу Луганской ОГА, а также навестил добровольцев в Золотом.
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