Курс валют на выходные - прогноз НБУ [ Редактировать ]
Курс валют / Фото: unsplash
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 25 ноября. Регулятор укрепил курс гривны на 3 копейки по отношению к доллару. Соответствующие данные были опубликованы на сайте Нацбанка.
НБУ установил официальные курс доллара на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2416,4262 гривны;
- 100 евро - 2674,0841 гривны .
Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.
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