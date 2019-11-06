Курс доллара на 2020 год: чего ждать украинцам [ Редактировать ]
Курс доллара в 2020 году будет установлен в размере 27,5 гривен. Данные цифры предусмотрены в Государственном бюджете на 2020 год. Такая информация содержится в пояснительной записке к проекту закона бюджета-2020.
"Расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 27,5 грн/долл. США", - говорится в документе.
Согласно расчетам, прогнозный объем госдолга в эквиваленте в национальной валюте составит 2 045,1 млрд грн и составит 45,3% от прогнозного ВВП. Гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте составит 318,4 млрд грн и составит 7,1% от прогнозного ВВП.
Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума.
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