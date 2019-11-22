Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Зеленский поздравил Джастина Трюдо с победой Либеральной партии Канады на парламентских выборах и формированием нового правительства. А также поблагодарил за последовательную позицию Канады по сохранению политики санкций против России.

Премьер-министр Канады в свою очередь поприветствовал освобождение пленных украинских моряков и возвращение захваченных Россией судов. Он также положительно оценил договоренность о проведении саммита в "Нормандском формате" 9 декабря.

Зеленский выразил надежду на постепенную либерализацию Канадой визового режима для граждан Украины, что еще больше укрепит отношения между народами двух стран.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский назначил нового главу Хмельницкой области. А также Зеленский назначил нового замглавы СБУ