Сын популярной артистки Наташи Королевой Архип спел на камеру песню Макса Барских "Неземная". Видео появилась на странице певицы в Instagram.

"Всех мамочек сыночков с праздником!!! Как же быстро они взрослеют !!! Аааа остановись мгновенье!!! Моему Архипендрику нравится песня "Неземная", - написала Наташа Королева под видео.

Однако поклонники по-разному отреагировали на видео: "На отца похож, только двигается как то неумело", "Да побрей же усы парню", "Молодец сыночек", "Хорошо поет".

Ранее сообщалось, что Наташа Королева в мусорном баке шокировала поклонников.