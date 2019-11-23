"Побрей усы": сын Наташи Королевой шокировал видео [ Редактировать ]
Сын популярной артистки Наташи Королевой Архип спел на камеру песню Макса Барских "Неземная". Видео появилась на странице певицы в Instagram.
"Всех мамочек сыночков с праздником!!! Как же быстро они взрослеют !!! Аааа остановись мгновенье!!! Моему Архипендрику нравится песня "Неземная", - написала Наташа Королева под видео.
Однако поклонники по-разному отреагировали на видео: "На отца похож, только двигается как то неумело", "Да побрей же усы парню", "Молодец сыночек", "Хорошо поет".
Ранее сообщалось, что Наташа Королева в мусорном баке шокировала поклонников.
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