Зеленский почтил память жертв Голодомора [ Редактировать ]
Фото: сайт президента
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.
Как сообщает пресс-служба, президентская чета возложила памятные колоски скорби к знаку жертвам Голодомора, что на Михайловской площади в Киеве.
Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших минутой молчания.
Ранее сообщалось, что президент наградил военных орденами и медалями.
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