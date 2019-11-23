Сотрудники Google вышли на протест [ Редактировать ]
В Сан-Франциско у офиса компании Google собрались около 200 сотрудников, сообщает Wired.
Протестующие требовали немедленно вернуть работу двум сотрудникам. Однако по словам одного программиста, это была "борьба за будущее технологий".
Два сотрудника, из-за которых собрались их коллеги, Ребекка Риверс и Лоуренс Берланд, были отправлены в административный отпуск несколько недель назад. Ни один из них не получил официального объяснения от Google.
Риверс и Берланд считают, что их преследуют за то, что они высказались, как часть небольшой, но активной группы сотрудников, которые критиковали политику в разных сферах и проекты компании в течение последних нескольких лет.
Ранее сообщалось, что Apple будет создавать приложения для Windows.
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