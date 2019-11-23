Компания Apple ищет разработчиков для работы над новым поколением мультимедийных приложений для Windows. Об этом сообщает The Verge.

Компания объявила о своих планах в начале этого месяца, опубликовав в списке вакансий предложение для потенциальных кандидатов. В списке вакансий Apple упоминается "опыт работы с UWP", который указывает на то, что компания стремится создавать версии своих мультимедийных приложений для универсальной платформы Windows.

Когда именно появится новое поколение мультимедийных приложений - пока неизвестно.

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