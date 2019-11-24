Курс валют на 25 ноября [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 25 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,16 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 25 ноября установлен на таком уровне: 2416,4262 гривен за 100 долларов (-2,9427 гривен).
Ранее сообщалось, прогноз курса валют на выходные.
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