Национальный банк Украины (НБУ) на 25 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,16 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 25 ноября установлен на таком уровне: 2416,4262 гривен за 100 долларов (-2,9427 гривен).

Ранее сообщалось, прогноз курса валют на выходные.