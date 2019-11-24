В воскресенье, 24 ноября, у берегов штата Аляска (США) произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщается в данных Геологической службы США.

Эпицентр стихийного бедствия располагался в 85 км юго-восточнее города Адак с населением около 330 жителей. Очаг землетрясение находился на глубине 25 км.

Информации о пострадавших или вызванных разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что в Таиланде произошло мощное стихийное бедствие, а также жуткое наводнение в Сомали унесло десятки жизни людей.