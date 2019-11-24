США всколыхнуло стихийное бедствие [ Редактировать ]
В воскресенье, 24 ноября, у берегов штата Аляска (США) произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщается в данных Геологической службы США.
Эпицентр стихийного бедствия располагался в 85 км юго-восточнее города Адак с населением около 330 жителей. Очаг землетрясение находился на глубине 25 км.
Информации о пострадавших или вызванных разрушениях нет.
Ранее сообщалось, что в Таиланде произошло мощное стихийное бедствие, а также жуткое наводнение в Сомали унесло десятки жизни людей.
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