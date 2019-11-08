Жуткое наводнение унесло жизни десятков людей [ Редактировать ]
Из-за мощного наводнения в Сомали погибли по меньшей мере 25 человек, еще 47 пострадали. Об этом сообщает "Синьхуа".
Известно, что из-за страшных ливней более 270 тысяч человек покинули свои дома.
"Мощные дожди привели к вынужденному перемещению более 270 тыс. человек, имеется 25 погибших и 47 пострадавших", - говорится в сообщении.
Управление по координации гуманитарной деятельности ООН проинформировало, что наводнение уже затронуло свыше 547 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что Чили всколыхнуло мощное землетрясение.
по теме
Пряди сыпались на пол: во время окрашивания у девушки расплавились волосы
Из-за неудачного окрашивания в домашних условиях девушка потеряла часть волос
Девушка рассталась с парнем из-за неосторожного вопроса
Девушка учится на преподавателя истории
Мужчина провалился под землю и погиб
На острове Гавайи в городе Хило произошел трагический инцидент
Огромный крокодил напал на рыбака
Во время прилива на мужчину напал гребнистый крокодил
Девушка ослепла из-за неудачного тату
В Австралии 24-летняя девушка потеряла зрение на месяц после неудачной татуировки на глазу