Из-за мощного наводнения в Сомали погибли по меньшей мере 25 человек, еще 47 пострадали. Об этом сообщает "Синьхуа".

Известно, что из-за страшных ливней более 270 тысяч человек покинули свои дома.

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"Мощные дожди привели к вынужденному перемещению более 270 тыс. человек, имеется 25 погибших и 47 пострадавших", - говорится в сообщении.

Управление по координации гуманитарной деятельности ООН проинформировало, что наводнение уже затронуло свыше 547 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Чили всколыхнуло мощное землетрясение.