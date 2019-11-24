Судьба человека зачастую преподносит нам сюрпризы, иногда они приятные, а иногда ужасные. Это даже способно влиять на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на неделю.

И вот, тройка везунчиков этого периода:​

1. Близнецы

Представителям этого знака зодиака звезды подготовили непростой период. Вам нужно будет принять важное решение. Вы со всем справитесь!

2. Водолей

Представителям данного знака зодиака прийдется хорошо потрудится дабы достичь результата. Но у вас все получится.

3. Рыбы

Рожденным под этим знаком зодиака обязательно повезет в этот период. Вселенная организовала для вас "сладкое" время.

Раньше сообщалось о том, кому обязательно повезет в ноябре. А также какой знак зодиака самый ответственный.