В понедельник, 25 ноября, с круизным лайнером La Belle Des Oceans произошло ЧП. Он попал в аварийную ситуацию к югу от таиландских островов Пхи-Пхи в Андаманском море, сообщает Maritime Bulletin.

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Известно, что судно наткнулось на скалы, в результате возникла пробоина в носовой части корпуса ниже ватерлинии, и внутрь начала поступать вода.

Кроме того, на лайнере находились 90 пассажиров и 60 членов экипажа. Они смогли самостоятельно добраться до острова Пхукет в сопровождении представителей Военно-морских сил Таиланда.

Все находившиеся на борту люди в безопасности.

Ранее сообщалось, что на круизном лайнере трагически погиб ребенок.