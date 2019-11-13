В Канаде, в городе Сент-Джонс экстренно сел самолет авиакомпании Saudi Arabian Airlines. Причиной стала необходимость оказать срочную медицинскую помощь двухлетнему ребенку, сообщает телеканал CTV.

После приземления к лайнеру Boeing 777-300 прямо на взлетно-посадочную полосу прибыло несколько "скорых", но спасти жизнь ребенка не удалось.

Причины случившегося установят судмедэксперты.

Борт следовал из города Джидда в Вашингтон. После незапланированной посадки лайнер вылетел в столицу США.

Ранее под Житомиром ребенок погиб во время пожара. Также сообщалось, что мужчина провалился под землю и погиб.