Рождественский (Филиппов) пост соблюдается с 28 ноября по 6 января. В конце осени, за 40 дней до великого праздника Рождества Христова, Церковь призывает нас к зимнему посту.

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Этот пост установлен для того, чтобы нам принести Господу благодарственную жертву за собранные земные плоды и приготовиться к благодатному единению с родившимся Спасителем.

Когда и что нужно есть?

С 28 ноября по 19 декабря:

Понедельник: горячая пища растительного происхождения, но без масла.

Вторник, четверг, суббота и воскресенье: растительная пища с добавлением масла, например, овощные супы и каши, а также рыба.

Среда и пятница: продукты растительного происхождения, без термообработки, – это так называемое сухоядение. Допускаются фрукты, овощи, орехи, хлеб, мед и сухофрукты.

В субботу и воскресенье можно вино.

Во время праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) допускается рыба, горячая пища, растительное масло и вино.

С 20 декабря по 1 января:

Понедельник: горячая пища растительного происхождения, но без масла.

Вторник и четверг: приготовленная на растительном масле растительная пища.

Среда и пятница: сухоядение.

Суббота и воскресенье: горячая пища растительного происхождения с маслом, рыба.

С 2 по 6 января:

Понедельник, среда и пятница: сухоядение.

Вторник и четверг: горячая пища без масла.

На выходных можно добавить к горячей пище растительное масло.

6 января, в Сочельник, запрещается есть до восхождения первой звезды. После - начните трапезу с кутьи - традиционного рождественского блюда из зерен пшеницы или риса, подслащенных медом, сухофруктами, изюмом, маком и орехами.

Раньше сообщалось о том, как правильно держать Рождественский пост. А также смотрите, когда стартует и заканчивается Рождественский пост.