Рождественский (Филиппов) пост соблюдается с 28 ноября по 6 января. В конце осени, за 40 дней до великого праздника Рождества Христова, Церковь призывает нас к зимнему посту.

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Этот пост установлен для того, чтобы нам принести Господу благодарственную жертву за собранные земные плоды и приготовиться к благодатному единению с родившимся Спасителем.

Как правильно держать пост?