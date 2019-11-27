Как правильно держать Рождественский пост [ Редактировать ]
Рождественский пост / Фото: K1NEWS
Рождественский (Филиппов) пост соблюдается с 28 ноября по 6 января. В конце осени, за 40 дней до великого праздника Рождества Христова, Церковь призывает нас к зимнему посту.
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Этот пост установлен для того, чтобы нам принести Господу благодарственную жертву за собранные земные плоды и приготовиться к благодатному единению с родившимся Спасителем.
Как правильно держать пост?
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