В Киеве остановилось движение [ Редактировать ]
Фото: wikimedia.org
25 ноября, в Киеве в двух районах остановилось движение троллейбусов. Люди вынуждены идти пешком в оба конца. Об этом сообщает "Киев Опертивный".
В результате оборвавшихся троллейбусных линий целые массивы Троещина и Радужный оказались отрезанными от города.
Читайте также Аномалия на Азовском море шокировала пользователей
Авария произошла недалеко от ТРЦ SkyMall. Троллейбусы остановились и не курсировали, а люди вынуждены были идти пешком в обоих направлениях.
Ранее сообщалось, что в Харькове коммунальщики поженились в троллейбусе.
по теме
Prev Next
10 ноября 2019 17:48
В Киеве ограничат движение на Северном мосту
В понедельник, в час пик перекроют движение на Северном мосту
25 ноября 2019 10:26
Водители устроили жестокую драку на проезжей части (видео)
В Киеве водители подрались на проезжей части
25 ноября 2019 09:52
Во время представления произошло жуткое ЧП с гимнасткой (видео)
Во время представления цирка гимнастка сорвалась с высоты
22 ноября 2019 12:32
В центре Киева Porsche снес светофор, забор и "приземлился" на крышу
В пятницу, 22 ноября, в Киеве произошло жуткое ДТП
22 ноября 2019 12:14
В Германии автобус протаранил несколько авто и въехал в людей
В Германии рейсовый автобус устроил аварию