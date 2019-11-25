25 ноября, в Киеве в двух районах остановилось движение троллейбусов. Люди вынуждены идти пешком в оба конца. Об этом сообщает "Киев Опертивный".

В результате оборвавшихся троллейбусных линий целые массивы Троещина и Радужный оказались отрезанными от города.

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Авария произошла недалеко от ТРЦ SkyMall. Троллейбусы остановились и не курсировали, а люди вынуждены были идти пешком в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что в Харькове коммунальщики поженились в троллейбусе.