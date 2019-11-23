В Харькове коммунальщики поженились в троллейбусе [ Редактировать ]
В Харькове пара коммунальщиков устроила свадьбу в салоне троллейбуса, пишет "Объектив".
Молодожены ярко украсили транспорт шариками, лентой, а на крышу нацепили игрушечные кольца. Пара познакомилась, когда девушка еще работала в киоске.
Известно, что водитель троллейбуса влюбился с первого взгляда в продавщицу, когда подъехал к магазину заказать кофе. Позже девушка начала работать кондуктором, чтобы быть ближе к любимому. Признание мужчина сделал тоже в троллейбусе.
Ранее сообщалось, что невеста принесла на свадьбу щенков вместо цветов.
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