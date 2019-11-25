Аномалия на Азовском море шокировала пользователей [ Редактировать ]
Азовское море / Фото: glavcom.ua
В Азовском море ушла вода на полтора километра. Об этом сообщает Telegram-канал Life shot
На территории России море превратилось в пустыню, из-за того что ушла вода.
"Азовское море превратилось в пустыню. Из-за сильнейших ветров береговая линия в Таганрогском заливе отодвинулась вглубь на несколько километров", - сказано в подписи к видео.
Ранее мы писали о том, что Азовское море стало "желейным".
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