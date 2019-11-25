В Азовском море ушла вода на полтора километра. Об этом сообщает Telegram-канал Life shot

На территории России море превратилось в пустыню, из-за того что ушла вода.

Читайте также Во время представления произошло жуткое ЧП с гимнасткой (видео)

"Азовское море превратилось в пустыню. Из-за сильнейших ветров береговая линия в Таганрогском заливе отодвинулась вглубь на несколько километров", - сказано в подписи к видео.