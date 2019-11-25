Опозиція Грузії збирає мітинг у Тбілісі [ Редактировать ]
Масштабну антиурядову акцію протесту у Тбілісі збирає сьогодні грузинська опозиція. Активісти пройдуть маршем від площі Республіки до будівлі парламенту. Основні вимоги - відставка прем'єр-міністра та проведення дострокових парламентських виборів.
Протести в Грузії спалахнули півтора тижні тому після того, як парламент провалив голосування щодо переходу на пропорційну виборчу систему - попри обіцянку влади.
Тоді мітингарі намагалися заблокувати парламент, утім, все закінчилося силовим розгоном та затриманням активістів.
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