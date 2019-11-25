Louis Vuitton покупает Tiffany [ Редактировать ]
Французский холдинг по производству предметов роскоши LVMH покупает ювелирную компанию Tiffany&Co за 16,2 миллиардов долларов. Об этом сообщает CNBC.
"LVMH достигла соглашения с Tiffany & Co о ее покупке по цене 135 долларов за акцию или стоимостью в 16,2 миллиарда долларов. Такой шаг расширит доступ (французской - ред.) компании к американским клиентам, которые интересуются товарами класса люкс", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что Louis Vuitton представил весеннюю коллекцию женских часов. А также в Нью-Йорке Rihanna презентовала свою линию одежды.
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