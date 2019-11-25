Реванш Джошуа - Руис: мексиканец раскрыл детали подготовки к защите титулов [ Редактировать ]
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Энди Руис (33-1, 22 КО) рассказал о своей подготовке к матчу-реваншу с Энтони Джошуа (22-1, 21 КО). Слова мексиканского боксера приводит Sky Sports.
"Мой тренировочный лагерь длился почти три месяца. Мы проделали колоссальный труд. Я работаю со многими спарринг-партнерами. Это необходимо на случай, если Джошуа будет пытаться изменить свой стиль бокса по ходу поединка. Он может удерживать меня с помощью джеба.
Тренировки - самая тяжелая часть, но никто и не говорил, что будет легко. Так не бывает. Приходится просыпаться по утрам, совершать пробежки, идти в зал. Самая легкая часть - это сам бой. Конечно, он будет непростым, но у меня есть мотивация победить, желание достичь чего-то большего, чем сейчас. У меня есть преимущество, поскольку я хочу воплотить в жизнь другие мечты", - сказал Руис.
Отметим, что в первом поединке, который состоялся 1 июня в Нью-Йорке (США) мексиканец неожиданно одержал победу техническим нокаутом в 7-м раунде, отобрав все пояса у ранее небитого американца. Реванш двух гигантов состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Вне зависимости от исхода боя Энтони Джошуа получит "космический" гонорар.
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