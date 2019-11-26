Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи на 26 ноября.

И вот, тройка неудачников этого дня:​

1. Рак

Представителей этого знака зодиака ждет неудача во всех делах. Будьте бдительны.

2. Овен

Рожденные под этим знаком зодиака вновь не стали любимчиками Вселенной. Обратите внимание на состояние здоровья.

3. Скорпион

Представителей данного знака зодиака звезды предупреждают о неудачах. Вам стоит быть внимательнее и осторожнее.

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