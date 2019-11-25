Новый год 2020 вот-вот наступит. По традиции главная елка Украины будет установлена на Софийской площади в Киеве. Об этом сообщает "Информатор".

Известно, что елку начнут устанавливать уже 5 декабря. А завершить работы обещают 12 декабря.

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Торжественно засветят главную елку страны традиционно 19 декабря на День святого Николая в 20:00.

Зажжение зеленой красавицы откроет цикл рождественских и новогодних праздников, которые будут радовать и развлекать гостей и жителей Киева аж до середины января.

Раньше сообщалось о том, что нельзя делать в високосном 2020 году. А также зима готовит украинцам "сюрприз".