Новый год 2020: когда установят главную елку Украины [ Редактировать ]
Новый год 2020 вот-вот наступит. По традиции главная елка Украины будет установлена на Софийской площади в Киеве. Об этом сообщает "Информатор".
Известно, что елку начнут устанавливать уже 5 декабря. А завершить работы обещают 12 декабря.
Торжественно засветят главную елку страны традиционно 19 декабря на День святого Николая в 20:00.
Зажжение зеленой красавицы откроет цикл рождественских и новогодних праздников, которые будут радовать и развлекать гостей и жителей Киева аж до середины января.
Раньше сообщалось о том, что нельзя делать в високосном 2020 году. А также зима готовит украинцам "сюрприз".
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