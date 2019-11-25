Лунный календарь на 26 ноября: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
Во вторник, 26 ноября, Луна будет пребывать в знаке Стрелец. Этот период будет лучшим для проведения важных переговоров и подведения итогов. Также если вы испытываете тягу к общению, то лучше проведите время с близкими родственниками.
Также очень полезно покаяние в грехах прошлого и прощение обидчиков. Астрологи рекомендуют быть осторожными с врагами и не допускать ошибок в важных решениях.
Если вы разовьете в этот день бурную деятельность, вас ждет успех.
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