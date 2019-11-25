В понедельник, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров они обсудили возвращенные украинские корабли, которые были захвачены в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время президент заявил о необходимости возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах.

Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - Европейский союз.

В Кремле сообщили, что разговор Зеленского с Путиным состоялся по инициативе украинской стороны "с учетом запланированного на 9 декабря 2019 года в Париже саммита в нормандском формате".

У Путина отметили, что помимо возвращения Украине кораблей "подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа в Украину".

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал об ожиданиях от "нормандского саммита".