Во вторник, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский призвал собрать Кабинет министров из-за долгов по выплате зарплат врачам и учителям. Соответствующее видеообращение он выставил в Facebook.

Президент выразил уверенность, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате.

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"Но хочу оставлять дома острые нерешенные вопросы. Убежден, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал об ожиданиях от "нормандского саммита".