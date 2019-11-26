Зеленский призвал срочно собрать Кабмин [ Редактировать ]
Во вторник, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский призвал собрать Кабинет министров из-за долгов по выплате зарплат врачам и учителям. Соответствующее видеообращение он выставил в Facebook.
Президент выразил уверенность, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате.
"Но хочу оставлять дома острые нерешенные вопросы. Убежден, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями", - заявил он.
Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал об ожиданиях от "нормандского саммита".
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