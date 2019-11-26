Искренне заботливы и добродушные люди - не такое уж частое явление сегодня. Однако, существуют и те, кому просто необходимо жить для кого-то, посвящать ему всю свою заботу. Астрологи рассказали, какой знак зодиака стремится сделать этот мир лучше.

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Итак, на первом месте оказались Рыбы. Они невероятно милосердны и способны на сострадание. Представители этого знака зодиака готовы поделиться последним, чтобы другому человеку было комфортно. Рыбы всегда бросаются на помощь по первому зову, им нравится, что окружающие им доверяют.

Этому знаку зодиака важно, чтобы рядом были те, кому он сможет отдавать свою заботу и любовь. Зачастую, они кормят бездомных животных, помогают нуждающимся и осознают глобальность экологических проблем.

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