Какой знак зодиака самый любвеобильный [ Редактировать ]
Влюбленность - прекрасное чувство, которое хочет испытать каждый. Есть люди, которым очень легко нырнуть в омут прекрасных чувств, их называют влюбчивыми. Астрологи рассказали, что людям, рожденным под определенным знаком зодиака, свойственно не раз испытать любовь.
Итак, на первом месте оказались Близнецы. Представителям этого знака зодиака каждый раз кажется, что это та самая единственная, однако, уже через некоторое время их пыл угасает. Они часто страдают раздвоением личности и не могут определиться в важных решениях.
Кроме того, Близнецы очень ранимы и мнительны. Они всегда нуждаются во внимании, похвале и любви. Это настоящие ловеласы!
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