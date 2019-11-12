Влюбленность - прекрасное чувство, которое хочет испытать каждый. Есть люди, которым очень легко нырнуть в омут прекрасных чувств, их называют влюбчивыми. Астрологи рассказали, что людям, рожденным под определенным знаком зодиака, свойственно не раз испытать любовь.

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Итак, на первом месте оказались Близнецы. Представителям этого знака зодиака каждый раз кажется, что это та самая единственная, однако, уже через некоторое время их пыл угасает. Они часто страдают раздвоением личности и не могут определиться в важных решениях.

Кроме того, Близнецы очень ранимы и мнительны. Они всегда нуждаются во внимании, похвале и любви. Это настоящие ловеласы!

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