В Мали столкнулись два вертолета, погибли военные [ Редактировать ]
В Мали (Франция) произошло столкновение двух военных вертолетов. В результате происшествия погибли тринадцать французских военнослужащих. Об этом сообщает AFP.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил полную поддержку армии и приветствовал мужество французских солдат, ведущих боевые действия в Сахеле.
Ранее сообщалось, что вертолет Южной Кореи потерпел жуткое крушение, а также в Испании разбился самолет.
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