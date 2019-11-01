Вертолет Южной Кореи потерпел жуткое крушение [ Редактировать ]
Вертолет Южной Кореи потерпел жуткое авиакрушение. Об этом сообщает Yonhap.
Известно, что летающий объект упал в море недалеко от спорных с Японией островов Токто. На данный момент без вести пропали 7 человека.
Вертолет упал в воду вскоре после того, как вылетел из Токио. В регионе продолжаются поисковые операции, в которых задействованы десятки военных кораблей, вертолетов и другой техники. Также планируется привлечь к работе 12 глубоководных дайверов.
Раньше сообщалось о том, что разбился вертолет президентского кортежа. А также экс-министр Кутовой разбился в авиакатастрофе
по теме
В Турции нашли уникальное зрелище
На востоке Турции обнаружили шокирующее зрелище
В Японии вспыхнул замок из списка ЮНЕСКО
В японском городе Наха в префектуре Окинава произошел пожар в замке Сюри
Известную актрису принудительно задержали (видео)
Известную актрису полицейские задержали прямо в аэропорту
В Киеве нашли изнасилованного мужчину
В Киеве прохожие обнаружили лежащего на земле мужчину
Женщина сэкономила на операции и умерла
Девушка увеличила грудь и умерла от операции