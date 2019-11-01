Вертолет Южной Кореи потерпел жуткое авиакрушение. Об этом сообщает Yonhap.

Известно, что летающий объект упал в море недалеко от спорных с Японией островов Токто. На данный момент без вести пропали 7 человека.

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Вертолет упал в воду вскоре после того, как вылетел из Токио. В регионе продолжаются поисковые операции, в которых задействованы десятки военных кораблей, вертолетов и другой техники. Также планируется привлечь к работе 12 глубоководных дайверов.

Раньше сообщалось о том, что разбился вертолет президентского кортежа. А также экс-министр Кутовой разбился в авиакатастрофе