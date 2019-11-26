Художниця перевтілилась на ланцюжок ДНК [ Редактировать ]
Фантастичне перевтілення перед відеокамерою. Сербська бодіартхудожниця вразила своїм мистецтвом. На власному тілі за допомоги фарб та пензля вона свторює дивовижну оптичну ілюзію.
Завдяки грі світла та темряви мисткиня просто на очах перетворєються на основу всього живого - закручений ланцюжок молекули ДНК. Це не перший експеримент художниці.
Раніше вона приголомшила реалістичним перевтіленням у відомих кіногероїв. І тепер шанувальники чекають нових несподіванок.
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