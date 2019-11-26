Во вторник, 26 ноября, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало 10 сотрудников Киевской таможни по подозрению в нарушениях таможенного законодательства.. Об этом сообщает на странице НАБУ в Facebook.

"Предварительно действия задержанных, среди которых - 7 сотрудников органов таможенного контроля, квалифицированы по ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 УК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Детективы и прокуроры осуществляют другие следственные действия, связанные с установлением обстоятельств совершения преступления", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным источников "РБК-Украина", задержан также замглавы Киевской таможни Сергей Тупальский.

Ранее мы писали о том, что чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке.. Позже в НАБУ сообщили подробности задержания.