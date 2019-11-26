ДТП с Кулебой: что известно о состоянии потерпевших [ Редактировать ]
В Киевской области вблизи Чабанов произошло жуткое ДТП с участием Уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы. Авария случилась 24 ноября. Спустя несколько дней врачи рассказали о состоянии здоровья омбудсмена и его сына, передает "УНН".
Так, отмечается, что сам чиновник находится в больнице с переломами ребер и травмой грудной клетки. А его сын - в медикаментозной коме.
Как сообщил главный врач КП "Феофания" Игорь Семенов, у Николая Кулебы закрытая травма грудной клетки и перелом ребер со второго по десятое. Медики прогнозируют, что с каждым днем его состояние будет улучшаться. Но допускают, что реабилитация может занять больше года.
Его старший сын Тимофей в более тяжелом состоянии. Ему проводят медицинские манипуляции, направленные на облегчение болевого синдрома, который есть после таких тяжелых травм, чтобы предотвратить осложнения для головного мозга.
Также у сына - травма грудной клетки и черепно-мозговая травма, но, как рассказал Семенов, "здесь более-менее стабильно". Врачи осуществляют постоянный мониторинг за состоянием головного мозга, надеются на то, что организм молодой и сможет выдержать. О состоянии младшего сына Елисея пока ничего неизвестно.
Ранее сообщалось, что в полиции раскрыли детали страшной аварии с участием Кулебы.
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